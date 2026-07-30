Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Chapelle du Souvenir Chapelle du Souvenir Flers
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Souvenir · Flers
Informations pratiques
Flers
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Chapelle du Souvenir
Chapelle du Souvenir 12 Rue du Champ de Foire Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Après 3 ans d’attente, la restauration de cet édifice atypique est enfin finie! Edifiée en 1926 pour conserver le souvenir des victimes de la première guerre mondiale, la Chapelle du Souvenir est remarquable par sa décoration intérieure et son unité de style art déco. Consacrée en 1932, la chapelle offre ainsi un témoignage exceptionnel du style Art Déco avec la participation de Louis Barillet, maître verrier réputé et Emile Beaume, 1er grand prix de Rome en peinture. Elle a été classée au titre des monuments historiques en 2006. .
Chapelle du Souvenir 12 Rue du Champ de Foire Flers 61100 Orne Normandie +33 6 82 94 48 89 chapelledusouvenir.flers@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Chapelle du Souvenir
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Chapelle du Souvenir Flers a été mis à jour le 2026-07-24 par Flers agglo
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