Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée du charronnage et de la tonnellerie Place du minage Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée du charronnage et de la tonnellerie

Place du minage Musée du charronnage & de la tonnellerie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visitez librement le musée et plongez-vous dans l’univers du charron et du tonnelier ! Samedi et dimanche 10h-12h / 14h-18h /

Ouvert en 1991 dans l’ancienne halle aux poissons, ce musée a pour vocation de faire revivre deux métiers jadis courants dans nos régions et aux traditions passionnantes le charron et le tonnelier. Il a vu le jour grâce à de nombreux dons, notamment ceux de Pierre Dahais, dernier charron de la commune.

Outils anciens, bande sonore, calèche ressuscitent avec bonheur le riche savoir-faire et l’atmosphère de nos campagnes. Remplissant une importante mission de sauvegarde de la mémoire collective, ce musée est unique dans le département. .

Place du minage Musée du charronnage & de la tonnellerie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée du charronnage et de la tonnellerie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée du charronnage et de la tonnellerie Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine