Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du musée Vesunna Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du musée Vesunna

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre du musée Vesunna. .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

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English : Visite libre du musée Vesunna

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du musée Vesunna Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux