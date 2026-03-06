Cabourg

Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Grâce à cette visite guidée théâtralisée de la ville de Cabourg, découvrez ou redécouvrez Cabourg de manière ludique et captivante !

Bienvenue à la Belle Époque ! Nous sommes le 7 juillet 1907 et aujourd’hui se tiendra le grand festin d’inauguration du nouveau Grand Hôtel de Cabourg. Avant d’assister à la fête, Marguerite vous emmène découvrir la ville, ses habitants, les inventions de l’époque et son passe-temps favori… les bains de mer.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et grâce à cette visite guidée théâtralisée, découvrez ou redécouvrez de manière ludique et captivante les mœurs des cabourgeais de l’époque.

Inscription sur la billetterie en ligne ou à l’office de tourisme de Cabourg. À partir de 6 ans. .

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg

Discover or rediscover Cabourg in a fun and exciting way with this dramatised guided tour of the town!

L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg