Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg Cabourg
Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg Cabourg dimanche 20 septembre 2026.
Cabourg
Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Grâce à cette visite guidée théâtralisée de la ville de Cabourg, découvrez ou redécouvrez Cabourg de manière ludique et captivante !
Bienvenue à la Belle Époque ! Nous sommes le 7 juillet 1907 et aujourd’hui se tiendra le grand festin d’inauguration du nouveau Grand Hôtel de Cabourg. Avant d’assister à la fête, Marguerite vous emmène découvrir la ville, ses habitants, les inventions de l’époque et son passe-temps favori… les bains de mer.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et grâce à cette visite guidée théâtralisée, découvrez ou redécouvrez de manière ludique et captivante les mœurs des cabourgeais de l’époque.
Inscription sur la billetterie en ligne ou à l’office de tourisme de Cabourg. À partir de 6 ans. .
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg
Discover or rediscover Cabourg in a fun and exciting way with this dramatised guided tour of the town!
L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite théâtralisée de Cabourg Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg
À voir aussi à Cabourg (Calvados)
- Visite guidée du parcours Belle Époque, Villa du Temps retrouvé Cabourg 12 juin 2026
- Rencontre avec Juliette Binoche Jardins du Casino Cabourg 13 juin 2026
- Vernissage de l’exposition photo Paris Match Cabourg 13 juin 2026
- Concert Josselin Matignon Domitys Le Carrousel Cabourg 18 juin 2026
- Festival Cabourg, Mon Amour Cabourg 18 juin 2026