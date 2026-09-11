Journées européennes du patrimoine – Visites commentées, Le village d’Artistes, Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine – Visites commentées 19 et 20 septembre Le village d’Artistes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Poussez la porte d’un ancien presbytère du XVᵉ siècle et laissez-vous guider au cœur du Village d’Artistes…

Au fil de la visite, découvrez la boutique et les espaces dédiés aux métiers d’art, où gestes et matières racontent le travail des artisans. Poursuivez avec l’exposition Un monde à portée de main, une sélection d’œuvres issue de la collection du Frac Pays de la Loire (Fonds régional d’art contemporain).

Visites commentées : 19 et 20 septembre – 15h – gratuit et sans réservation

Le Village d’Artistes vous accueille en septembre le vendredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30

Le village d’Artistes 8 rue du mail 49750 Bellevigne en layon Bellevigne-en-Layon 49750 Rablay-sur-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241786132 https://www.villageartistesrablay.com Créée en 1987, l’association Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon s’est donné pour objectif de promouvoir l’art contemporain et les métiers d’art en développant, dans ce petit village au cœur de la vallée du Layon, au sud d’Angers, un lieu de visite incontournable en Maine-et-Loire.

Dans un vaste bâtiment du 15ème siècle, propriété de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, le Village d’Artistes s’organise sur trois niveaux : la boutique métiers d’art au rez-de-chaussée, la galerie d’art contemporain au 1er étage et l’artothèque au 2ème étage. Tous ces espaces font la part belle aux artisans d’art et aux artistes de toute la France, sélectionnés avec soin par l’association.

Depuis 2023, l’association développe également de nouvelles actions de médiations et propose des rencontres entre artistes et curieux tout au long de l’année.

Poussez la porte d’un ancien presbytère du XVᵉ siècle et laissez-vous guider au cœur du Village d’Artistes…

© Etienne Begouen