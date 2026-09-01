Performance du percussionniste, performeur et artiste visuel Charles Dubois Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

Performance du percussionniste, performeur et artiste visuel Charles Dubois

Village d’artistes de Rablay-sur-Layon 8, rue du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Performance du percussionniste, performeur et artiste visuel Charles Dubois.

Vendredi 11 septembre 19 h Gratuit et sans réservation

Dans le cadre du CLAP de Rablay-sur-Layon

Au sein des groupes dans lesquels il est actif ainsi qu’en solo, Charles Dubois explore des espaces paradoxaux situés en équilibre entre textures organiques et motifs répétitifs, mouvements mécaniques et matières sonores brutes. Il développe une pratique de la percussion acoustique tout-terrain et rudimentaire, mettant en corrélation avec tous types d’espaces une collection d’objets sonores préparés, glanés et bricolés.

Il est membre de l’Ensemble Nist-Nah, créé par Will Guthrie, un collectif de percussionnistes menant une recherche permanente autour du gamelan et d’un large instrumentarium percussif. Il a également cofondé les groupes Kristallroll et Humbros, jalons fondateurs de ses premières explorations collectives. Ses activités se nourrissent de nombreuses collaborations musicales avec notamment Roxane Métayer, Matthieu Donarier, Lukas Declerck, Lise Barkas et Clément Vercelletto, et s’étendent à d’autres champs artistiques le plasticien François Dufeil et ses sculptures-instruments, l’artiste Julien Berthier, le designer David Enon, la chorégraphe Julie Desprairie ou l’écrivaine Colombe Boncenne. .

Village d’artistes de Rablay-sur-Layon 8, rue du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 61 32 contact@villageartistesrablay.com

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English :

A performance by percussionist, performer, and visual artist Charles Dubois.

L’événement Performance du percussionniste, performeur et artiste visuel Charles Dubois Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages