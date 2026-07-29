Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées des Archives départementales Archives départementales La Rochelle
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées des Archives départementales
Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte des missions et des coulisses des Archives départementales. Guidé par notre équipe, vous accéderez à des espaces habituellement fermés au public.
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Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 17 77
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English :
Come explore the work and behind-the-scenes operations of the Departmental Archives. Guided by our team, you’ll gain access to areas that are usually closed to the public.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées des Archives départementales La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle
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