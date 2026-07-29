Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées des Archives départementales Archives départementales La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées des Archives départementales

Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte des missions et des coulisses des Archives départementales. Guidé par notre équipe, vous accéderez à des espaces habituellement fermés au public.

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Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 17 77

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English :

Come explore the work and behind-the-scenes operations of the Departmental Archives. Guided by our team, you’ll gain access to areas that are usually closed to the public.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées des Archives départementales La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle