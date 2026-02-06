Informations pratiques

Surgères

Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du Château médiéval de Surgères

Square du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Mairie vous propose une visite guidée du Château. Le château du XIIe siècle a été plusieurs fois modifié au gré de ses propriétaires, depuis les Maingot jusqu’à nos jours.

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Square du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

As part of European Heritage Days, City Hall is offering a guided tour of the castle. The 12th-century castle has been modified several times over the years by its various owners, from the Maingot family to the present day.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du Château médiéval de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin