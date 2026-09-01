Informations pratiques

La Meyze

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Meyze

Place de l’Église La Meyze Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’église a pour saint patron Michel. Ses origines remontent à l’époque carolingienne. La paroisse de La Meyze (Maisa ou Maesia aux alentours de l’an mil) fut le siège d’un archiprêtré jusqu’en 1801. A découvrir à l’intérieur une statue classée de Saint-Roch avec son chien en bois polychrome doré du XVIIème siècle. .

Place de l’Église La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 70 21

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Meyze

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Meyze La Meyze a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix