UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance Place du château Coulonges-sur-l’Autize

samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Coulonges-sur-l'Autize

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du château
Adresse
Château Renaissance
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le château Renaissance de Coulonges-sur-l’Autize. Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce château classé aux Monuments Historiques et par son architecture novatrice, ses cuisines exceptionnelles et son histoire insolite… Visites libres gratuites samedi 10h-12h/14h-18h, dimanche 10h-18h   .

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance

L’événement Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)