Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance Place du château Coulonges-sur-l’Autize
samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance
Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le château Renaissance de Coulonges-sur-l’Autize. Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce château classé aux Monuments Historiques et par son architecture novatrice, ses cuisines exceptionnelles et son histoire insolite… Visites libres gratuites samedi 10h-12h/14h-18h, dimanche 10h-18h .
Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72
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English : Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance
L’événement Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine
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