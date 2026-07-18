Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance Place du château Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le château Renaissance de Coulonges-sur-l’Autize. Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce château classé aux Monuments Historiques et par son architecture novatrice, ses cuisines exceptionnelles et son histoire insolite… Visites libres gratuites samedi 10h-12h/14h-18h, dimanche 10h-18h .

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72

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English : Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance

L’événement Journées européennes du patrimoine visites libres gratuites du Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine