Journées Européennes du Patrimoine Visites postées Cité du Cuir Saint-Junien
samedi 19 septembre 2026 · Cité du Cuir · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Journées Européennes du Patrimoine Visites postées
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des savoir-faire et des richesses de la Cité du cuir grâce à des visites postées au cœur du parcours. Des médiateurs vous accueillent dans différents espaces pour vous faire découvrir l’histoire du tannage, les secrets de fabrication du cuir, les collections de gants et les objets qui témoignent de ce patrimoine local. Au fil de vos rencontres, observez les matières, écoutez les histoires qu’elles racontent et posez toutes vos questions. Une façon vivante et accessible d’explorer la Cité du cuir, de mieux comprendre les gestes et les techniques qui ont façonné ce savoir-faire, et de porter un nouveau regard sur cet univers passionnant. .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites postées
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites postées Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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