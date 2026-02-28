Journées Musicales de Dieulefit Eglise Saint-Pierre Dieulefit
Journées Musicales de Dieulefit Eglise Saint-Pierre Dieulefit jeudi 16 juillet 2026.
Journées Musicales de Dieulefit
Eglise Saint-Pierre 1-3 rue des prisons Dieulefit Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Étudiants & demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
L’Association Chemins de Pierre présente les Journées Musicales de Dieulefit.
Concerts à l’Eglise Saint-Pierre, animations au Bastidou & à l’église de Montjoux.
.
Eglise Saint-Pierre 1-3 rue des prisons Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 33 41 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chemins de Pierre Association presents the Journées Musicales de Dieulefit.
Concerts at Eglise Saint-Pierre, entertainment at Bastidou & Montjoux church.
L’événement Journées Musicales de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux