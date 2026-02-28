Journées Musicales de Dieulefit Eglise Saint-Pierre Dieulefit

Journées Musicales de Dieulefit

Eglise Saint-Pierre 1-3 rue des prisons Dieulefit Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Étudiants & demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’Association Chemins de Pierre présente les Journées Musicales de Dieulefit.

Concerts à l’Eglise Saint-Pierre, animations au Bastidou & à l’église de Montjoux.

.

Eglise Saint-Pierre 1-3 rue des prisons Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 33 41 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chemins de Pierre Association presents the Journées Musicales de Dieulefit.

Concerts at Eglise Saint-Pierre, entertainment at Bastidou & Montjoux church.

L’événement Journées Musicales de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux