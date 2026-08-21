Journées Nationales de l’Architecture hors-les-murs, Quartier blossière Orléans, Orléans

Informations pratiques

Journées Nationales de l’Architecture hors-les-murs Samedi 17 octobre, 14h00 Quartier blossière Orléans Loiret

Sans inscription préalable, square de la rue Capitaine Gustave de Boissieu, Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

À l’image de certains artistes des collections du musée qui parcouraient des lieux pour en dégager les lignes et les couleurs, partez en quête du quartier des Blossières pour en collecter les motifs par un système d’empreintes. Attention, atelier square de la rue Capitaine Gustave de Boissieu.

Quartier blossière Orléans 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Partez en quête du quartier des Blossières pour en collecter les motifs par un système d’empreintes

Journées nationales de l’Architecture 2026