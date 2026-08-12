Journées nationales de l’architecture réhabiliter bâtir l’avenir MAV PACA et différents lieux à Marseille Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Journées nationales de l’architecture réhabiliter bâtir l’avenir

Du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2026. MAV PACA et différents lieux à Marseille 2 Boulevard Théodore Thurner Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-15

La 11e édition des Journées nationales de l’architecture aura lieu jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre et mettra à l’honneur le thème Réhabiliter bâtir l’avenir .

Initiées par le ministère de la Culture en 2016, les Journées nationales de l’architecture se dérouleront dans toute la France. Ces journées ont pour objectif de faire (re)découvrir au grand public l’architecture et ses métiers, qu’il s’agisse de grands projets emblématiques ou de constructions du quotidien, à travers une programmation riche de plus de 1 200 activités balades urbaines, débats, projections de films, expositions, visites de chantier, portes ouvertes…



Les journées du jeudi et vendredi sont consacrées au public scolaire dans le cadre de l’opération Levez les yeux ! . Elles contribuent à la découverte de l’architecture et de ses métiers auprès de tous les publics et visent à révéler la présence de l’architecture dans tous les territoires grands projets ou constructions du quotidien.





L’architecture est au carrefour des grands enjeux d’aujourd’hui



enjeux écologiques et climatiques par sa dimension patrimoniale et urbaine ;

enjeux économiques car elle nourrit l’activité et l’emploi et participe à l’attractivité des territoires ;

enjeux sociaux par le lien qu’elle établit dans nos villes, nos métropoles et nos espaces ruraux ;

enjeux scientifiques et d’innovation, par l’ingéniosité des architectes qu’elle mobilise pour le bien être des usagers. .

MAV PACA et différents lieux à Marseille 2 Boulevard Théodore Thurner Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 11th edition of the National Architecture Days will take place on Thursday the 15th, Friday the 16th, Saturday the 17th, and Sunday the 18th of October and will focus on the theme “Renovation: Building the Future.”

L’événement Journées nationales de l’architecture réhabiliter bâtir l’avenir Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille