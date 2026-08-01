MINIMAXXX friperie, DJ sets, designers La Mûrisserie Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

MINIMAXXX friperie, DJ sets, designers

Du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026 de 11h à 19h. La Mûrisserie 44 cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 11:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Cinquième édition MINIMAXXX à Marseille 3 jours de seconde main, designers émergents et DJ-sets dans 300m² !

Friperie





Plus de 10.000 vêtements et accessoires

Tout notre stock de 1€ à 10€ max

Bacs à prix fixes 1€ à 3€

Bacs prix libre kids et adultes







Restock non stop

Nouvelles pièces mises en rayon en continu







DJ sets



⠀ AMOS

⠀ Crams

⠀ Dimzzoo

⠀ Dj Lezarde

⠀ Drummykutz

⠀ Ju+Ted

⠀ MASIKA

⠀ NowoN

⠀ Rafa

⠀ RANIA

⠀ Tanze

⠀ and more







Designers



⠀ Bored

⠀ Gardn

⠀ Gorgeous Archive

⠀ Mithra clothes

⠀ Perfect Blue

⠀ Retinattraktiv

⠀ Topaze









Soft music



⠀ Si tu es sensible aux environnements sonores intenses, n’hésite pas à nous contacter.

⠀ Nous avons réservé plusieurs créneaux plus calmes.







Accessibilité



⠀ Les personnes en situation de handicap et les personnes enceintes bénéficient d’un accès prioritaire à l’entrée de l’événement. .

La Mûrisserie 44 cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

5th Edition of MINIMAXXX in Marseille: 3 days of secondhand finds, emerging designers, and DJ sets in a 300m² space!

L’événement MINIMAXXX friperie, DJ sets, designers Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille