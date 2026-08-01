MINIMAXXX friperie, DJ sets, designers La Mûrisserie Marseille 6e Arrondissement
vendredi 21 août 2026 · La Mûrisserie · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
MINIMAXXX friperie, DJ sets, designers
Du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026 de 11h à 19h. La Mûrisserie 44 cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 11:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Cinquième édition MINIMAXXX à Marseille 3 jours de seconde main, designers émergents et DJ-sets dans 300m² !
Friperie
Plus de 10.000 vêtements et accessoires
Tout notre stock de 1€ à 10€ max
Bacs à prix fixes 1€ à 3€
Bacs prix libre kids et adultes
Restock non stop
Nouvelles pièces mises en rayon en continu
DJ sets
⠀ AMOS
⠀ Crams
⠀ Dimzzoo
⠀ Dj Lezarde
⠀ Drummykutz
⠀ Ju+Ted
⠀ MASIKA
⠀ NowoN
⠀ Rafa
⠀ RANIA
⠀ Tanze
⠀ and more
Designers
⠀ Bored
⠀ Gardn
⠀ Gorgeous Archive
⠀ Mithra clothes
⠀ Perfect Blue
⠀ Retinattraktiv
⠀ Topaze
Soft music
⠀ Si tu es sensible aux environnements sonores intenses, n’hésite pas à nous contacter.
⠀ Nous avons réservé plusieurs créneaux plus calmes.
Accessibilité
⠀ Les personnes en situation de handicap et les personnes enceintes bénéficient d’un accès prioritaire à l’entrée de l’événement. .
La Mûrisserie 44 cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5th Edition of MINIMAXXX in Marseille: 3 days of secondhand finds, emerging designers, and DJ sets in a 300m² space!
L’événement MINIMAXXX friperie, DJ sets, designers Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Dispo -Dating show Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 4 septembre 2026
- Ariane Brodier Bonne Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026
- Tania Dutel Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026
- Ductape + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 12 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement 12 septembre 2026