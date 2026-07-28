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Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel Musée Vesunna Périgueux

samedi 17 octobre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux

Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Vesunna
Adresse
20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18

Visite commentée gratuite, organisée par le Musée Vesunna.

Venez découvrir cette architecture remarquable de Jean Nouvel.
Pour l’occasion, l’accès au musée Vesunna est gratuit tout le week-end (10h 12h30 et 14h30 18h)

Organisé par la Ville d’art et d’Histoire, réservation auprès de l’Office de Tourisme Destination Périgueux   .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92  vesunna@perigueux.fr

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English : Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel

L’événement Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel Périgueux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Communal de Périgueux

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