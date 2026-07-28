Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Visite commentée gratuite, organisée par le Musée Vesunna.

Venez découvrir cette architecture remarquable de Jean Nouvel.

Pour l’occasion, l’accès au musée Vesunna est gratuit tout le week-end (10h 12h30 et 14h30 18h)

Organisé par la Ville d’art et d’Histoire, réservation auprès de l’Office de Tourisme Destination Périgueux .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

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English : Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel

L’événement Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel Périgueux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Communal de Périgueux