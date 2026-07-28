Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel Musée Vesunna Périgueux
samedi 17 octobre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Visite commentée gratuite, organisée par le Musée Vesunna.
Venez découvrir cette architecture remarquable de Jean Nouvel.
Pour l’occasion, l’accès au musée Vesunna est gratuit tout le week-end (10h 12h30 et 14h30 18h)
Organisé par la Ville d’art et d’Histoire, réservation auprès de l’Office de Tourisme Destination Périgueux .
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr
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English : Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel
L’événement Journées Nationales de l’Architecture Vesunna une architecture contemporaine remarquable signée Jean Nouvel Périgueux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Communal de Périgueux
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