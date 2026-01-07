Journées nationales de prévention de l’illettrisme : goûter/lecture pour tous à la bibliothèque !, Bibliothèque Tournepage Nozay (44), Nozay

Informations pratiques

Journées nationales de prévention de l’illettrisme : goûter/lecture pour tous à la bibliothèque ! Vendredi 2 octobre, 16h30 Bibliothèque Tournepage Nozay (44) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Objectifs : donner le goût des histoires, de la lecture et des livres !

Les bibliothèques sont un outil essentiel pour la prévention de l’illettrisme. Par le prêt de livres, par des lectures à voix haute et autres comptines auprès du jeune public, par l’accueil des classes de la maternelle au collège, par la mise en place de rencontres avec des auteurs et autrices, bref par tout un travail de médiation au quotidien, elles créent des habitudes de lecture dès le plus jeune âge, au sein des familles et auprès des différents publics et préviennent ainsi l’illettrisme.

La bibliothèque Tournepage vous donne rendez-vous pour un goûter et vous invite ensuite, installés confortablement dans la salle d’animation, à une ronde des histoires sur différents supports : kamishibaïs, petit théâtre d’ombre et autres « pop-up » !

Avant de repartir les bibliothécaires vous propose de découvrir et d’emprunter des livres « Faciles à Lire » (Fonds FAL), albums, BD, documentaires, romans et livres audios pour les adultes, ainsi que des des livres destinés aux enfants afin de poursuivre en famille le plaisir de partager la lecture. Gratuit – Accès libre – Tout public à partir de 7 ans.

Bibliothèque Tournepage Nozay (44) 21 rue Alexis Létourneau 44170 Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 79 31 65 http://www.cc-nozay-bibliotheques.fr Bibliothèque intercommunale Tournepage Parking à proximité

Biblis en folie 2026

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