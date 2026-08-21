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Journées nationales des artistes, Pessac, Pessac

vendredi 2 octobre 2026 · Pessac

Journées nationales des artistes, Pessac, Pessac

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Pessac
Adresse
place de la Ve République pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Journées nationales des artistes 2 – 4 octobre Pessac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Les 2, 3 et 4 octobre, à l’occasion de la deuxième édition des Journées Nationales des Artistes (JNA), initiée et portée par la Maison des Artistes, sous le parrainage du ministère de la Culture, découvrez la cartographie des artistes pessacais qui offriront un accès gratuit à leurs lieux : https://lesjourneesnationalesdesartistes.fr/site/jna2026/

Une occasion unique d’admirer leurs œuvres et d’échanger directement avec eux.

Renseignements : Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr

Pessac place de la Ve République pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lesjourneesnationalesdesartistes.fr/site/jna2026/ »}, {« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}]
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre

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