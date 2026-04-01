JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE Collioure mardi 21 avril 2026.
Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 9 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
2026-04-21
Mardi 21/04 à 10h30 et 14h30 visites LSF , 14h30-16h30 atelier sensoriel Mercredi 22/04 14h30 visite PMR, 14h30 16h30: atelier sensoriel Jeudi 23/04 14h -17h Sant Jordi 14h-17h Mardi 28/04 14h 17h: atelier sensoriel Mercredi 29/04 14h30-16h30 atelier sensoriel jeudi 30/04 14h-17h lecture accessible. Programme inclusif pour tous publics.
Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr
English :
Tuesday 21/04 at 10:30 am and 2:30 pm: LSF visits, 2:30 4:30 pm: sensory workshop Wednesday 22/04 2:30 pm: PMR visit, 2:30 4:30 pm: sensory workshop Thursday 23/04 2 5 pm: Sant Jordi 2 5 pm Tuesday 28/04 2 5 pm: sensory workshop Wednesday 29/04 2:30 4:30 pm: sensory workshop Thursday 30/04 2 5 pm: accessible reading. Inclusive program for all audiences.
L’événement JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-04-17 par A.D.T des Pyrénées-Orientales
