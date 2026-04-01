Collioure

LA SANT JORDI AU CHÂTEAU ROYAL

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 9 – 9 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Venez fêter la Sant Jordi au château royal !

14h-17h Atelier floral animé par Les roses de la Prade (origami et couronnes de fleurs)

14h00-17h00 Lire autrement, coin lecture , les faciles à lire du château, coin coloriages…

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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr

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English :

Come and celebrate Sant Jordi at the Château Royal!

2pm-5pm Floral workshop: led by Les roses de la Prade (origami and flower crowns)

2:00 pm 5:00 pm Other reading, reading corner, easy-to-read books from the castle, coloring corner…

L’événement LA SANT JORDI AU CHÂTEAU ROYAL Collioure a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DE COLLIOURE