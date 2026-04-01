LA SANT JORDI AU CHÂTEAU ROYAL Collioure
LA SANT JORDI AU CHÂTEAU ROYAL Collioure jeudi 23 avril 2026.
Collioure
LA SANT JORDI AU CHÂTEAU ROYAL
Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 9 – 9 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez fêter la Sant Jordi au château royal !
14h-17h Atelier floral animé par Les roses de la Prade (origami et couronnes de fleurs)
14h00-17h00 Lire autrement, coin lecture , les faciles à lire du château, coin coloriages…
.
Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr
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English :
Come and celebrate Sant Jordi at the Château Royal!
2pm-5pm Floral workshop: led by Les roses de la Prade (origami and flower crowns)
2:00 pm 5:00 pm Other reading, reading corner, easy-to-read books from the castle, coloring corner…
L’événement LA SANT JORDI AU CHÂTEAU ROYAL Collioure a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DE COLLIOURE
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