Journées Portes Ouvertes à Yanmar Saint-Dizier
Journées Portes Ouvertes à Yanmar Saint-Dizier samedi 6 juin 2026.
Saint-Dizier
Journées Portes Ouvertes à Yanmar
Yanmar Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Découverte de l’entreprise, son histoire, ses métiers, ses produits. Ateliers, jeux de dextérité mini-pelles… .
Yanmar Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 44 33 32 84
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English :
L’événement Journées Portes Ouvertes à Yanmar Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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