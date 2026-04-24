Saint-Dizier

Journées Portes Ouvertes à Yanmar

Yanmar Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Découverte de l’entreprise, son histoire, ses métiers, ses produits. Ateliers, jeux de dextérité mini-pelles… .

Yanmar Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 44 33 32 84

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English :

L’événement Journées Portes Ouvertes à Yanmar Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne