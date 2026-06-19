Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup Ferme de Louisotte Bétaille

Informations pratiques

Bétaille

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup

Ferme de Louisotte 1294 route de malmartel Bétaille Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Crepin-Leblond JLoup Carnettiste de voyage et croquis du quotidien

"Mon atelier n'a pas vraiment de murs c'est la place du marché, une ruelle de Beaulieu-sur-Dordogne, le pont d'un ferry norvégien vers le Cap Nord. Paysan sketcher, je vends les sorbets de la ferme tout en croquant sur le vif ce qui m'entoure jamais de photo, toujours l'instant présent, l'aquarelle et l'encre en prise directe avec le réel.

C'est à la Ferme de Louisotte que je vous ouvrirai mes portes. Du Québec à Bétaille, venez découvrir mes carnets du quotidien, primés cette année à la Biennale Internationale du Carnet d'Artiste de Beauport, au Québec. Vous y trouverez les carnets de mon voyage jusqu'au Cap Nord, ainsi que les illustrations en préparation, de mon prochain livre sur Beaulieu-sur-Dordogne. C'est aussi là que nous nous réfugions lors de mes stages quand le ciel se fait boudeur. Dessiner sur le vif, c'est aussi créer du lien des passants s'arrêtent, racontent, se souviennent. Le carnet devient un carnet partagé — c'est là que se joue tout mon travail d'artiste."

Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.

Contact

Tél 06 75 03 45 34

Site http://www.croquisdemarche.com

Facebook croquisdemarche

Instagram croquisdemarche

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Ferme de Louisotte 1294 route de malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 75 03 45 34

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup Bétaille a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne