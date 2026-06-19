Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup Ferme de Louisotte Bétaille
samedi 10 octobre 2026 · Ferme de Louisotte · Bétaille
Informations pratiques
Bétaille
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup
Ferme de Louisotte 1294 route de malmartel Bétaille Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Crepin-Leblond JLoup Carnettiste de voyage et croquis du quotidien
"Mon atelier n'a pas vraiment de murs c'est la place du marché, une ruelle de Beaulieu-sur-Dordogne, le pont d'un ferry norvégien vers le Cap Nord. Paysan sketcher, je vends les sorbets de la ferme tout en croquant sur le vif ce qui m'entoure jamais de photo, toujours l'instant présent, l'aquarelle et l'encre en prise directe avec le réel.
C'est à la Ferme de Louisotte que je vous ouvrirai mes portes. Du Québec à Bétaille, venez découvrir mes carnets du quotidien, primés cette année à la Biennale Internationale du Carnet d'Artiste de Beauport, au Québec. Vous y trouverez les carnets de mon voyage jusqu'au Cap Nord, ainsi que les illustrations en préparation, de mon prochain livre sur Beaulieu-sur-Dordogne. C'est aussi là que nous nous réfugions lors de mes stages quand le ciel se fait boudeur. Dessiner sur le vif, c'est aussi créer du lien des passants s'arrêtent, racontent, se souviennent. Le carnet devient un carnet partagé — c'est là que se joue tout mon travail d'artiste."
Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.
Contact
Tél 06 75 03 45 34
Site http://www.croquisdemarche.com
Facebook croquisdemarche
Instagram croquisdemarche
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique
et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
.
Ferme de Louisotte 1294 route de malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 75 03 45 34
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup Bétaille a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne
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