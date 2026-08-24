Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Laloy Annick Bonneviole Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Laloy Annick

Bonneviole 62 route de Castelnau Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Laloy Annick Modeleur aquarelliste

Figures d'argile, Mon atelier sis en rez-de-chaussée de jardin de mon lieu de vie me permet de m'y rendre dès que l'idée est là. Celles ci naissent au hasard d'une rencontre, une lecture, une scène de rue, une émotion en découvrant un lieu, une lumière… J'essaie de les transmettre et chaque personnage me raconte une histoire.

Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.

Contact

Tél 06 32 13 43 52

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Bonneviole 62 route de Castelnau Le Vignon-en-Quercy 46130 Lot Occitanie +33 6 32 13 43 52

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Laloy Annick Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne