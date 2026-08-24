Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Wattier Dany Atelier d’art Aux 2 pigeonniers Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Wattier Dany

Atelier d’art Aux 2 pigeonniers 231 route de Roumégouse Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Wattier Dany Peintre

Ouvrir mon atelier, c'est ouvrir les portes de mon intimité créative. Ce n’est pas là une simple pièce, c’est un espace refuge où flottent réflexions, émotions, où le temps n'existe pas. On y entre par l’odeur, un mélange entêtant de térébenthine, d’huile et de pigments, avant que l’œil ne soit saisi par le désordre organisé des pinceaux, des chiffons et les traces de peinture au sol, archives d’élans picturaux.

C’est dans l'atelier que l’idée brute se confronte à la matière, tente de la comprendre pour mieux la maîtriser, comprendre également la relation intime Matière-lumière. Aussi, révélatrice des nuances et textures, la lumière joue un tout premier rôle dans l'atelier. Dans l’atelier l'erreur n'a pas sa place, l’erreur n'existe pas , il n'y a que l’imprévu qui force la création, c'est un espace où le positif est omniprésent, jusqu'à l'euphorie.

En somme, mon atelier est l’intervalle nécessaire entre mon monde intérieur et mes œuvres.

C'est l’espace où j’ai retrouvé la vie.

Contact

Tél 06 21 61 28 91

Site https://danywatt.com/

Facebook https://www.facebook.com/danywattier

Instagram https://www.instagram.com/dany_wattier/

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Atelier d’art Aux 2 pigeonniers 231 route de Roumégouse Le Vignon-en-Quercy 46500 Lot Occitanie +33 6 21 61 28 91

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Wattier Dany Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne