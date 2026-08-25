Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Pagès du Pilou Croisement D820/D34 Cuzance
samedi 10 octobre 2026 · Croisement D820/D34 · Cuzance
Informations pratiques
Cuzance
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Pagès du Pilou
Croisement D820/D34 542 route du Pilou Cuzance Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Pagès du Pilou Sculpteur
Dans la grange de cette ancienne ferme je présente plus de 15 ans de créativité, des peintures et surtout des sculptures. Pour ma dernière série, inspirée par des dessins pariétaux et intitulée face B , j’ai utilisé des banales pierres glanées sur le Causse. Pour mettre en valeur ce calcaire, j’ai voulu créer un contraste entre une face travaillée, et l’autre face qui reste naturelle. Ces deux faces se répondent, d’un côté le travail de la nature, de l’autre celui de l’homme.
Démonstration Ma grande cour me permet d'inviter d'autres sculpteurs comme Patrice Kauffmann
Contact
Tél 06 88 94 42 21
Site https://www.artmajeur.com/pagesdupilou
Facebook Pagès du Pilou
Instagram pages.du.pilou
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
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Croisement D820/D34 542 route du Pilou Cuzance 46600 Lot Occitanie +33 6 88 94 42 21
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Pagès du Pilou Cuzance a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne
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