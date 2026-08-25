Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Pagès du Pilou Croisement D820/D34 Cuzance

Informations pratiques

Cuzance

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Pagès du Pilou

Croisement D820/D34 542 route du Pilou Cuzance Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Pagès du Pilou Sculpteur

Dans la grange de cette ancienne ferme je présente plus de 15 ans de créativité, des peintures et surtout des sculptures. Pour ma dernière série, inspirée par des dessins pariétaux et intitulée face B , j’ai utilisé des banales pierres glanées sur le Causse. Pour mettre en valeur ce calcaire, j’ai voulu créer un contraste entre une face travaillée, et l’autre face qui reste naturelle. Ces deux faces se répondent, d’un côté le travail de la nature, de l’autre celui de l’homme.

Démonstration Ma grande cour me permet d'inviter d'autres sculpteurs comme Patrice Kauffmann

Contact

Tél 06 88 94 42 21

Site https://www.artmajeur.com/pagesdupilou

Facebook Pagès du Pilou

Instagram pages.du.pilou

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Croisement D820/D34 542 route du Pilou Cuzance 46600 Lot Occitanie +33 6 88 94 42 21

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Pagès du Pilou Cuzance a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne