Journées portes ouvertes des ateliers de couture et de vélo, Récup’R, Bordeaux

Journées portes ouvertes des ateliers de couture et de vélo Samedi 19 septembre, 14h00 Récup’R Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Nous ouvrons grand les portes de nos ateliers de couture et de vélo.

Tout au long de la journée, nous vous proposons de découvrir le lieu, son histoire, ainsi que ses liens avec le monde de la récupération et le tissu associatif local.

L’atelier d’auto-réparation vous accueille pour réparer vos vélos, acheter des matériaux de récupération et visiter les différents espaces de travail.

Récup’R 206 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 54 78 72 09 https://recupr.org https://www.facebook.com/RecuprBdx Récup’R est une recyclerie qui favorise la réduction de déchets et le réemploi par le biais d’ateliers participatifs et solidaires. Ces ateliers encouragent à l’auto-réparation en couture et en mécanique de vélo. Dans les ateliers, les adhérent.e.s trouvent les outils et les conseils pour réparer leur vélo ou leur textile et apprennent à donner une seconde vie aux objets.

L’association favorise le faire soi-même, les rencontres et l’entraide.

Nous ouvrons grand les portes de nos ateliers de couture et de vélo ! Toute la journée, nous vous faisons visiter le lieu et vous racontons son histoire, ses liens avec le monde de la récupération et…

©Suzanne Kefti