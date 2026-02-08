Journées Portes Ouvertes du campus Mewo Mewo Metz

Journées Portes Ouvertes du campus Mewo

Lors de ces journées, vous aurez l’occasion de rencontrer nos équipes, de visiter le campus en compagnie d’étudiants en cours de formation, de vous informer sur l’ensemble de nos formations (qu’elles soient accessibles sans diplôme du baccalauréat, avec un diplôme du baccalauréat, après un diplôme de niveau BAC+2 ou BAC+3), d’obtenir des conseils en orientation et en reconversion, de tout savoir sur les opportunités en alternance, ainsi que sur le processus Parcoursup.

Venez découvrir nos formations, du CAP (niveau 3) au Bac +5 (niveau 7) dans plusieurs domaines Informatique, Santé, Animaux, Service, Petite Enfance et Droit.Tout public

English :

During these days, you’ll have the chance to meet our teams, visit the campus with students in training, find out about all our courses (whether accessible without a baccalauréat diploma, with a baccalauréat diploma, after a BAC+2 or BAC+3 diploma), get advice on career guidance and retraining, find out all about work-study opportunities, as well as the Parcoursup process.

Come and discover our training courses, from CAP (level 3) to Bac +5 (level 7) in several fields: IT, Health, Animals, Service, Early Childhood and Law.

