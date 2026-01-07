Journées Portes Ouvertes EFEA 2026-2027 – Découvrez les formations agricoles en Pays de la Loire (44), ÉFEA, Nozay (44), Nozay
samedi 5 décembre 2026 · ÉFEA, Nozay (44) · Nozay
Informations pratiques
Journées Portes Ouvertes EFEA 2026-2027 – Découvrez les formations agricoles en Pays de la Loire (44) 5 décembre 2026 – 4 juin 2027 ÉFEA, Nozay (44) Loire-Atlantique
Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous, sans inscription préalable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T09:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00
Fin : 2027-06-04T16:00:00+02:00 – 2027-06-04T18:30:00+02:00
Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire organisent quatre Journées Portes Ouvertes au cours de l’année 2026-2027, pour permettre à tous les publics de découvrir leurs formations, leurs infrastructures et leurs équipes pédagogiques.
Que vous soyez étudiant(e) en cours d’orientation, demandeur(se) d’emploi, salarié(e) en reconversion ou simplement curieux(se) des métiers du vivant, ces journées sont l’occasion idéale pour construire ou affiner votre projet professionnel dans le secteur agricole.
Au programme de chaque journée
- Présentation des formations disponibles dans chaque centre.
- Visite des plateaux techniques, exploitations pédagogiques et installations.
- Échanges individuels avec les équipes pédagogiques.
- Informations sur les modalités d’accès, l’apprentissage et la reconversion.
- Informations sur les dispositifs de financement disponibles.
Nozay
- Samedi 5 décembre 2026, de 9 h à 16 h
- Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h
- Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h
- Vendredi 4 juin 2027, de 16 h à 18 h 30
Les trinottières
- Samedi 5 décembre 2026, de 9 h à 16 h
- Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h
- Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h
- Vendredi 4 juin 2027, de 16 h à 18 h 30
Nantes
- Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h
- Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h
- Vendredi 4 juin 2027, de 16 h à 18 h 30
Thorigné d’Anjou
- Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h
La Roche-sur-Yon, Etablières et Derval
- Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h
Contact et informations
Tél. 02 53 57 18 40 – formation-insertion@pl.chambagri.fr
ÉFEA, Nozay (44) 32 route du Creuset, Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:formation-insertion@pl.chambagri.fr »}]
Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire vous ouvrent leurs portes à quatre reprises entre décembre 2026 et juin 2027.
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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