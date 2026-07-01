Journées portes ouvertes TaM 2026, Transp Agglomeration de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Journées portes ouvertes TaM 2026 Dimanche 20 septembre, 09h00 Transp Agglomeration de Montpellier Hérault

Événement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre 2026, TaM vous ouvre les portes de son Centre d’exploitation et de maintenance des Hirondelles, le CEMH, situé dans le quartier de la Mosson, à Montpellier.

Venez découvrir les coulisses du réseau de transport et le fonctionnement de ce site habituellement fermé au public.

Au programme de cette journée pour les familles : visites guidées, animations et découvertes autour des métiers et des infrastructures de TaM.

Transp Agglomeration de Montpellier 543 Rue de l’Agathois, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://tam-voyages.com »}]

Dimanche 20 septembre 2026, TaM vous ouvre les portes de son Centre d’exploitation et de maintenance des Hirondelles, le CEMH, situé dans le quartier de la Mosson, à Montpellier.

©Yannick Brossard