Journées portes ouvertes TaM 2026, Transp Agglomeration de Montpellier, Montpellier
dimanche 20 septembre 2026 · Transp Agglomeration de Montpellier · Montpellier
Informations pratiques
Journées portes ouvertes TaM 2026 Dimanche 20 septembre, 09h00 Transp Agglomeration de Montpellier Hérault
Événement gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dimanche 20 septembre 2026, TaM vous ouvre les portes de son Centre d’exploitation et de maintenance des Hirondelles, le CEMH, situé dans le quartier de la Mosson, à Montpellier.
Venez découvrir les coulisses du réseau de transport et le fonctionnement de ce site habituellement fermé au public.
Au programme de cette journée pour les familles : visites guidées, animations et découvertes autour des métiers et des infrastructures de TaM.
Transp Agglomeration de Montpellier 543 Rue de l’Agathois, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://tam-voyages.com »}]
Dimanche 20 septembre 2026, TaM vous ouvre les portes de son Centre d’exploitation et de maintenance des Hirondelles, le CEMH, situé dans le quartier de la Mosson, à Montpellier.
©Yannick Brossard
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier 3 juillet 2026
- CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU Montpellier 3 juillet 2026
- L’ÉTÉ S’RA CHAUD Montpellier 4 juillet 2026
- BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier 5 juillet 2026
- OUVERTURE MUSIQUES DE FILM FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier 5 juillet 2026