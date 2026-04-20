Lure

Journées trajectoire

Lure Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-06-06

‍♀️ L’Escadron Départemental de Contrôle des Flux de la Haute-Saône organise deux nouvelles journées Trajectoire les 14 mai et 6 juin 2026.

Vous pouvez y participer en solo ou en duo.

Ces journées de roulage ont pour objectif de vous permettre de vous réapproprier les bons réflexes de conduite.

Attention, le nombre de places est limité.

Inscriptions edcf70@gendarmerie. interieur.gouv.fr .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté edcf70@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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English : Journées trajectoire

L’événement Journées trajectoire Lure a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE