Journées trajectoire Lure
Journées trajectoire Lure jeudi 14 mai 2026.
Lure
Journées trajectoire
Lure Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-06-06
♀️ L’Escadron Départemental de Contrôle des Flux de la Haute-Saône organise deux nouvelles journées Trajectoire les 14 mai et 6 juin 2026.
Vous pouvez y participer en solo ou en duo.
Ces journées de roulage ont pour objectif de vous permettre de vous réapproprier les bons réflexes de conduite.
Attention, le nombre de places est limité.
Inscriptions edcf70@gendarmerie. interieur.gouv.fr .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté edcf70@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées trajectoire
L’événement Journées trajectoire Lure a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
À voir aussi à Lure (Haute-Saône)
- Le CID Lure 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CC Pays de Lure, Lure 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CC du Pays de Lure, Lure 1 mai 2026
- Sentier de l’Onde Lure Haute-Saône 1 mai 2026
- Voie Verte Lure Vallée de l’Ognon Lure Haute-Saône 1 mai 2026