Judith OWEN, ​Espace Jean-Racine, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Judith OWEN Samedi 28 mars, 20h30 ​Espace Jean-Racine Yvelines

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00

La chanteuse, pianiste et auteur-compositeur britannique a sorti douze albums acclamés par la critique et a collaboré avec de nombreux artistes comme Cassandra Wilson, K.D Lang ou Keb’Mo. Installée à la Nouvelle-Orléans depuis plusieurs années, Judith Owen renoue avec l’amour du jazz qui a bercé son enfance, en rendant aujourd’hui un vibrant hommage aux chanteuses des années 40 et 50, trop méconnues selon elle. Des femmes, dit-elle, qui ont eu le courage d’assumer et de chanter leur propre désir à une époque où on demandait de les effacer.

Galloise ayant grandi à Londres, Judith Owen est baignée dans la musique et les arts dès son plus jeune âge. Sa musique touche au rock, à la pop, au classique, au jazz, au blues et au théâtre musical. Elle est également comédienne et conteuse accomplie. Ce mélange de jazz et de musique de Broadway deviendra sa marque de fabrique et elle se produit régulièrement chez Ronnie Scott à Londres.

Son nouvel album “Comes Alive” vient à la suite de l’album “Come On & Get It”, plébiscité par le public. Ce nouveau projet est inspiré de ses idoles de jeunesse, les « pionnières souvent oubliées » du blues et du jazz que sont Julia Lee, Blossom Dearie et Nellie Lutcher, découvertes dans la collection de disques de son père.

Captivée par ces chanteuses sans complexe des années 40 et 50, qui célébraient le sexe à une époque où les femmes étaient cantonnées au romantisme, Owen fait revivre la joie et la puissance de ces femmes fières de piétiner le plafond de verre avec leurs talons aiguilles, leur humour et beaucoup de talent !

​Espace Jean-Racine Rue Ditte – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France

