JUILLET AU MUSEE NUMERIQUE MICRO-FOLIE, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

JUILLET AU MUSEE NUMERIQUE MICRO-FOLIE 6 – 24 juillet Carré Sam Pas-de-Calais

INFOS : Tel : 03.21.30.47.04 – sans réservation – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Poussez les portes du Carré Sam et venez découvrir de façon ludique un monde incroyable fait d’œuvres d’arts et de lieux d’exception, grâce à un mur d’écrans 4K, des tablettes interactives, des casques VR et des visites virtuelles, des jeux vidéo, des jeux de société.

Venez partager une expérience originale et inédite,l’équipe sera là pour vous guider et vous accompagner dans les activités de 14h à 17h

INFOS : Tel : 03.21.30.47.04

OUVERTURE :

– ouvert du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026

– ouvert du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026

Gratuit sans réservation

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

à 2 pas des fresques 11 et 13 du parcours Street Art n°1