Visite guidée « Boulogne intra et extra-muros », porte des Dunes, Boulogne-sur-Mer
dimanche 5 juillet 2026 · porte des Dunes · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée « Boulogne intra et extra-muros » 5 juillet – 30 août, certains dimanches porte des Dunes Pas-de-Calais
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme Boulonnais Côte d’Opale. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:30:00+02:00
Entre la Porte des Dunes et le château, la promenade sur les remparts invite à découvrir les monuments de la ville fortifiée et des panoramas sur Boulogne. Embarquez pour une visite guidée « dedans-dehors » !
Tous les dimanches (sauf le 19 juillet) dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer
Durée : 1 h 30
Rv devant le kiosque près de la Porte des Dunes, en haut de la Grande Rue
Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.
Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.
porte des Dunes grande rue 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]
Depuis les remparts, découvrez la ville fortifiée et le panorama sur Boulogne visite guidée visite découverte
Service Communication – Ville de Boulogne-sur-Mer
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