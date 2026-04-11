Juin à La Guinguette du Tolerme Gorses
Juin à La Guinguette du Tolerme Gorses mercredi 3 juin 2026.
Gorses
Juin à La Guinguette du Tolerme
Arche du Tolerme Gorses Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17
Comme chaque année, de fin avril à mi octobre, l'arche du Tolerme s'anime tous les mercredis de 14h à 22h
Comme chaque année, de fin avril à mi octobre, l'arche du Tolerme s'anime tous les mercredis de 14h à 22h. Une guinguette chaque mercredi qui reçoit des artistes pour vous faire danser sur des airs de musette. Accueil à partir de 14h00 chaque mercredi, possibilité de restauration sur place sans réservation à partir de 19h.
.
Arche du Tolerme Gorses 46210 Lot Occitanie +33 6 81 73 46 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every year, from late April to mid-October, the Tolerme Arch comes to life every Wednesday from 2 to 10 p.m
L’événement Juin à La Guinguette du Tolerme Gorses a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac
À voir aussi à Gorses (Lot)
- Mai à la La Guinguette du Tolerme Gorses 6 mai 2026
- La Guinguette du Tolerme grand gala d’accordéon Gorses 24 juin 2026
- Juillet à la Guinguette du Tolerme Gorses 1 juillet 2026
- Plantes et Cie marche avec les brebis à Gorses Gorses 7 août 2026