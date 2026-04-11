Gorses

Juin à La Guinguette du Tolerme

Arche du Tolerme Gorses Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Comme chaque année, de fin avril à mi octobre, l'arche du Tolerme s'anime tous les mercredis de 14h à 22h

Comme chaque année, de fin avril à mi octobre, l'arche du Tolerme s'anime tous les mercredis de 14h à 22h. Une guinguette chaque mercredi qui reçoit des artistes pour vous faire danser sur des airs de musette. Accueil à partir de 14h00 chaque mercredi, possibilité de restauration sur place sans réservation à partir de 19h.

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Arche du Tolerme Gorses 46210 Lot Occitanie +33 6 81 73 46 34

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English :

Every year, from late April to mid-October, the Tolerme Arch comes to life every Wednesday from 2 to 10 p.m

L’événement Juin à La Guinguette du Tolerme Gorses a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac