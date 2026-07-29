Juke Box Boum LaPéniche Chalon-sur-Saône
mercredi 16 décembre 2026 · LaPéniche · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Juke Box Boum
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 16:30:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Accompagné par Patricia, chaque enfant choisira son morceau préféré dans une liste constituée d’une quarantaine de références. Pour notifier leur choix, ils devront agir sur la scénographie de manière ludique.
Parmi quatre monstres originaux, chaque enfant incarnera celui qu’il a choisi, par un maquillage simple et évocateur. Lucie les accompagnera dans la transformation puis dans l’attente avant la boum.
À partir de là, on entre, un échauffement express, un décompte et la boum est lancée. La boum La Boum démarre par une découverte musicale entrainante et un des morceaux sélectionnés par les enfants. Lucie propose des chorégraphies souterraines dont les enfants peuvent s’imprégner s’ils le souhaitent. Au milieu d’un morceau, le son s’arrête…
Que faire quand la musique s’arrête ? Les enfants pourront-ils sauver la boum ? Amené·es à choisir les morceaux sur lesquels danser, ils et elles se transforment ensuite en monstres imaginaires — Mono, Môstache, Cyclo & Bouh — pour rejoindre la piste de danse. Mais soudain, la Boum s’arrête… Les monstres prennent possession des interprètes, qui cherchent des solutions pour la faire repartir. Entre temps spectaculaires musicaux et chorégraphiques et moments collectifs de chant et de danse, petit·es et grand·es réactivent ensemble La Juke-Box Boum !
Une seconde séance est prévue pour les familles accompagnées par l’Association Le Pont. .
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 eac@lapeniche.org
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English : Juke Box Boum
L’événement Juke Box Boum Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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