Jules Charbonnier Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
mardi 22 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Entre standards réinventés et compositions originales, Jules Charbonnier cultive un jazz moderne où la mélodie règne. À seulement 22 ans, il est récompensé de plusieurs compétitions internationales de jazz, telles que la Compétition Internationale de Piano Jazz de Lausanne (1er Prix) ou encore Keep An Eye – Amsterdam (Prix du meilleur soliste). Puisant dans la tradition du jazz, il forge son identité avec comme inspirations des pianistes tels qu’Art Tatum, Hank Jones ou encore Erroll Garner, tout en laissant transparaître des influences diverses, entre pop et musique brésilienne.
Line-up : Jules Charbonnier : piano ; Mathieu Scala : contrebasse ; Ananda Brandão : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz moderne — À seulement 22 ans, Jules Charbonnier réinvente les standards et compose avec talent, s’inspirant des grands maîtres du jazz tout en intégrant des influences variées.
Le lundi 21 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 21 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-22T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-21T19:30:00+02:00_2026-09-21T20:30:00+02:00;2026-09-21T21:30:00+02:00_2026-09-21T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/jules-charbonnier-trio contact@38riv.com
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