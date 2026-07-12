JULES & MARCEL Lattes
mardi 13 octobre 2026 · Lattes
Informations pratiques
Lattes
JULES & MARCEL
1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault
Tarif : 16 – 16 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Raimu-Pagnol, une éternelle amitié
Entrons dans l’intimité épistolaire de deux figures majeures du théâtre et du cinéma, en pleine ascension.
Entre l’académicien aubagnais et le comédien Jules Raimu se dessinent une vie partagée, un duo mythique et tout un pan du XXᵉ siècle. Cette correspondance, confiée par Nicolas Raimu à la compagnie Biagini, prolonge l’écho de Marius
Mardi 13 octobre à 20H30
Durée 1H30
À partir de 12 ans
Raimu-Pagnol, une éternelle amitié
Entrons dans l’intimité épistolaire de deux figures majeures du théâtre et du cinéma, en pleine ascension.
Entre l’académicien aubagnais et le comédien Jules Raimu se dessinent une vie partagée, un duo mythique et tout un pan du XXᵉ siècle. Cette correspondance, confiée par Nicolas Raimu à la compagnie Biagini, prolonge l’écho de Marius, déjà accueilli sur notre scène.
8 DESTINÉS, ils étaient tous les deux destinés… C’est bien l’histoire que va nous raconter ce personnage de Jean Destin, à travers de la correspondance entre Marcel Pagnol et Jules Raimu.
Grâce à leurs écrits intimes, nous allons revivre avec eux les coulisses d’une amitié qui aura écrit les plus belles pages du théâtre et du cinéma du XXème siècle.
Sur réservation .
1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie
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English : JULES & MARCEL
Raimu-Pagnol, an Eternal Friendship
Let’s delve into the intimate correspondence between two major figures of theater and cinema, both at the height of their careers.
Between the academic from Aubagne and the actor Jules Raimu, a shared life takes shape—a legendary duo and a whole chapter of the 20th century. This correspondence, entrusted by Nicolas Raimu to the Biagini theater company, e
L’événement JULES & MARCEL Lattes a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER
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