Julia Hornung trio, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
dimanche 27 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Julia Hornung, jeune contrebassiste allemande et musicienne internationale, est l’une des voix les plus dynamiques de la scène européenne du jazz manouche.
Leader et programmatrice culturelle, elle constitue l’assise rythmique et le cerveau créatif de nombreux projets multinationaux.
Line-up : Julia Hornung : contrebasse ; Giangiacomo Rosso : guitare soliste ; Julien Cattiaux : guitare rythmique
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz manouche — Julia Hornung, jeune contrebassiste allemande, insuffle une énergie nouvelle à la scène européenne avec son trio captivant et créatif.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 19€ à 22€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00;2026-09-27T17:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/julia-hornung-trio contact@38riv.com
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