Julien Clerc Dijon Zénith Dijon

Julien Clerc Dijon

Zénith Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-09-23 20:00:00

fin : 2027-09-23

Date(s) :

2027-09-23

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

A partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France.

C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027. .

Zénith Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Julien Clerc Dijon

German : Julien Clerc Dijon

Italiano :

Espanol :

L’événement Julien Clerc Dijon Dijon a été mis à jour le 2025-04-15 par DOUBS TOURISME