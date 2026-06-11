Julien Clerc Roubaix

Roubaix

Julien Clerc

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22 19:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Révélé en 1968 avec _La Cavalerie_, il n’a jamais vraiment quitté nos radios, nos salons, ni nos mémoires.

_Ce n’est rien, Ma préférence, Femmes je vous aime, Fais-moi une place_… Ces chansons ne sont pas seulement des tubes elles sont les bandes-son d’instants que l’on n’oublie pas. Cinquante ans de carrière, et cette façon unique de chanter l’amour comme si c’était toujours la première fois.

Avec _Une Vie_, son 28e album réalisé par **Benjamin Biolay**, Julien Clerc se dévoile comme rarement. Il confie ses mots à **Carla Bruni, Serge Lama**, **Gaëtan Roussel, Didier Barbelivien** ou **David McNeil** pour mieux dire l’essentiel l’amour, le temps qui passe, ce qu’on transmet, ce qu’on garde. Un disque qui ne ressemble qu’à lui, intime, élégant, profondément humain.

Il y a quarante ans, il devenait le premier artiste français à remplir le Palais Omnisports de Bercy. Le 9 octobre 2027, il y fêtera ses 80 ans. Entre ces deux dates, toute une vie et des millions de gens qui l’ont chanté avec lui. Avant ce rendez-vous, dès février 2026, il reprend la route d’abord dans les théâtres, pour des soirées au plus proche du public, puis dans les Zéniths et les Arenas de France.

Ce soir au Colisée de Roubaix, avec son répertoire culte et ses nouvelles chansons portées par une énergie de scène intacte, Julien Clerc ne donnera pas simplement un concert.

Ce sera un rendez-vous.

Révélé en 1968 avec _La Cavalerie_, il n’a jamais vraiment quitté nos radios, nos salons, ni nos mémoires.

_Ce n’est rien, Ma préférence, Femmes je vous aime, Fais-moi une place_… Ces chansons ne sont pas seulement des tubes elles sont les bandes-son d’instants que l’on n’oublie pas. Cinquante ans de carrière, et cette façon unique de chanter l’amour comme si c’était toujours la première fois.

Avec _Une Vie_, son 28e album réalisé par **Benjamin Biolay**, Julien Clerc se dévoile comme rarement. Il confie ses mots à **Carla Bruni, Serge Lama**, **Gaëtan Roussel, Didier Barbelivien** ou **David McNeil** pour mieux dire l’essentiel l’amour, le temps qui passe, ce qu’on transmet, ce qu’on garde. Un disque qui ne ressemble qu’à lui, intime, élégant, profondément humain.

Il y a quarante ans, il devenait le premier artiste français à remplir le Palais Omnisports de Bercy. Le 9 octobre 2027, il y fêtera ses 80 ans. Entre ces deux dates, toute une vie et des millions de gens qui l’ont chanté avec lui. Avant ce rendez-vous, dès février 2026, il reprend la route d’abord dans les théâtres, pour des soirées au plus proche du public, puis dans les Zéniths et les Arenas de France.

Ce soir au Colisée de Roubaix, avec son répertoire culte et ses nouvelles chansons portées par une énergie de scène intacte, Julien Clerc ne donnera pas simplement un concert.

Ce sera un rendez-vous. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

He burst onto the scene in 1968 with *La Cavalerie*, and he has never really left our radio stations, our living rooms, or our memories.

_Ce n’est rien, Ma préférence, Femmes je vous aime, Fais-moi une place_? These songs aren’t just hits: they’re the soundtracks to moments we’ll never forget. Fifty years in the business, and that unique way of singing about love as if it were always the first time.

With _Une Vie_, his 28th album produced by **Benjamin Biolay**, Julien Clerc reveals himself as rarely before. He entrusts his lyrics to **Carla Bruni, Serge Lama**, **Gauthier Roussel, Didier Barbelivien**, and **David McNeil** to better express what matters most: love, the passing of time, what we pass on, and what we hold onto. An album that is uniquely his own—intimate, elegant, and deeply human.

Forty years ago, he became the first French artist to fill the Palais Omnisports de Bercy. On October 9, 2027, he will celebrate his 80th birthday there. Between these two dates, a whole lifetime and millions of people who have sung along with him. Before this event, starting in February 2026, he’ll be hitting the road again: first in theaters, for intimate evenings with the audience, then in the Zeniths and Arenas of France.

Tonight at the Collège de Roubaix, with his iconic repertoire and new songs driven by his undiminished stage energy, Julien Clerc won’t just be giving a concert.

It will be a gathering.

L’événement Julien Clerc Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme