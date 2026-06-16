Julien Clerc Vierzon
Julien Clerc Vierzon samedi 20 mars 2027.
Vierzon
Julien Clerc
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes !
Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.
À partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France.
C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy.
Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027. 50 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Julien Clerc Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON
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