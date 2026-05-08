Porté par un line-up de haut vol, le pianiste Julien Coriatt s’entoure de Amina Mezaache, figure incontournable des musiques du monde et du jazz en France, développe un langage singulier entre traditions et modernité ; Sonny Troupé, maître du tambour ka, inscrit son jeu dans l’héritage guadeloupéen tout en le projetant vers des formes contemporaines ; Stefano Lucchini, batteur italien de renom, apporte une finesse et une énergie nourries par les grandes scènes européennes ; Damian Nueva, contrebassiste au groove profond et subtil, ancre l’ensemble avec élégance ; tandis que Julien Coriatt fédère ces univers dans une écriture sensible et audacieuse.. Cinq musiciens d’exception, aux parcours riches et singuliers, dont la complicité et l’exigence artistique donnent toute sa force et sa singularité au projet.

Avec le Julien Coriatt Brand New Quintet, la musique devient célébration. Entre jazz et sonorités caribéennes, elle explore les racines et convoque la mémoire.

Ce nouveau répertoire rend hommage au passé, s’ancre pleinement dans le présent et esquisse un futur lumineux, ouvert et inspirant.

Le Brand New Quintet signe son grand retour avec un répertoire résolument… brand new ! À la croisée du jazz et des musiques créoles, le groupe propose une soirée aux couleurs des Caraïbes, !

Le samedi 24 octobre 2026

de 19h00 à 20h20

Le samedi 24 octobre 2026

de 21h00 à 22h20

payant Tarif Reduit : 13 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Web : 28 EUR

Tarif sur place : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T23:20:00+02:00

Date(s) : 2026-10-24T19:00:00+02:00_2026-10-24T20:20:00+02:00;2026-10-24T21:00:00+02:00_2026-10-24T22:20:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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