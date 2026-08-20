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Juliette raconte, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Juliette raconte, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.

Juliette raconte Mercredi 25 novembre, 15h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines. Retrouvez Juliette pour 30 minutes d’émerveillement en famille…

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