Juliette raconte, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Juliette raconte Mercredi 23 septembre, 15h30 Tourcoing/Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Retrouvez Juliette pour 30 minutes d’émerveillement en famille…

Tourcoing/Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart – Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}]

Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines.

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