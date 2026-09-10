Julius et Janus • Spectacle clowns, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Julius et Janus • Spectacle clowns Samedi 12 septembre, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00

···················· JULIUS ET JANUS ····················

Julius et Janus

Mi super héros mi chevaliers servants,

Mi prophètes prodigues mi justiciers errants ,

Mi dieux mi maîtres,

Observants d’un œil concerné un monde en proie au chaos le plus consternant.

Pense t’ils que leurs divine intervention puisse-t-elle changer quoique ce soit ?

La réponse est Non !

Heu… Oui, Bien sur que oui !

« Un savant mélange entre Britney Shakespears et Kropotkeen V »

En partenariat avec 3ème Virage à Gauche.

···················· INFOS ····················

– Gratuit

– Événement soumis aux conditions météo du jour

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas