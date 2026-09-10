Julius et Janus • Spectacle clowns, Gare Saint Sauveur, Lille
samedi 12 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille
Informations pratiques
Julius et Janus • Spectacle clowns Samedi 12 septembre, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
···················· JULIUS ET JANUS ····················
Julius et Janus
Mi super héros mi chevaliers servants,
Mi prophètes prodigues mi justiciers errants ,
Mi dieux mi maîtres,
Observants d’un œil concerné un monde en proie au chaos le plus consternant.
Pense t’ils que leurs divine intervention puisse-t-elle changer quoique ce soit ?
La réponse est Non !
Heu… Oui, Bien sur que oui !
« Un savant mélange entre Britney Shakespears et Kropotkeen V »
En partenariat avec 3ème Virage à Gauche.
···················· INFOS ····················
– Gratuit
– Événement soumis aux conditions météo du jour
– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas
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