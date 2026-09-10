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Julius et Janus • Spectacle clowns, Gare Saint Sauveur, Lille

samedi 12 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille

Julius et Janus • Spectacle clowns, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Gare Saint Sauveur
Adresse
17 bd Jean Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Julius et Janus • Spectacle clowns Samedi 12 septembre, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00

···················· JULIUS ET JANUS ····················

Julius et Janus
Mi super héros mi chevaliers servants,
Mi prophètes prodigues mi justiciers errants ,
Mi dieux mi maîtres,
Observants d’un œil concerné un monde en proie au chaos le plus consternant.
Pense t’ils que leurs divine intervention puisse-t-elle changer quoique ce soit ?
La réponse est Non !
Heu… Oui, Bien sur que oui !

« Un savant mélange entre Britney Shakespears et Kropotkeen V »

En partenariat avec 3ème Virage à Gauche.

···················· INFOS ····················

– Gratuit
– Événement soumis aux conditions météo du jour
– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas

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