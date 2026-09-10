Jurassic Shark Parc des Expositions Limoges
samedi 24 octobre 2026 · Parc des Expositions · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Jurassic Shark
Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Jurassic Shark est une exposition sur deux thèmes La terre et les dinosaures géants des mers .
Toutes les reproductions seront grandeur nature et entièrement robotisées ! Admirez requins , dinosaures , tortues, baleines… et en exclusivité les deux plus grosses maquettes: la baleine Pacifique de 12m de long et le T. Rex de 13m entièrement animatroniques !
Pendant votre visite des fouilles archéologiques seront organisées pour les enfants ainsi que les aires de jeux à disposition.
Une restauration rapide est également installée sur place.
Sans réservation , les billets sont en vente directement sur place les jours de l’exposition. .
Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 96 79 16
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English : Jurassic Shark
L’événement Jurassic Shark Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Limoges Métropole
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