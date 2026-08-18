Juré ! Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 20:00 – 21:00

Gratuit : non de 12 à 22€ Adulte

Justin Clément, 38 ans, est convoqué pour être juré aux assises, dans un procès pour euthanasie.Vingt ans plus tôt, dans un autre procès, il a comparu en tant que témoin assisté. Les deux affaires s’entremêlent et dessinent le cheminement de celui qui doit juger et faire face à sa propre conscience…Un récit intense et humain, entre justice, mémoire et dilemmes intimes.Nouvelle création de et par Marc Buléon

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100



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