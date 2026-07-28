Just One Tile, spectacle d’Islam Elarabi au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris
samedi 5 septembre 2026 · Le Carreau du Temple · Paris
Informations pratiques
Quand une danse urbaine et populaire venue du Caire devient symbole de lutte citoyenne… Hommage sous haute tension à la vitalité rebelle du Mahraganat et aux aspirations de liberté, par un chorégraphe à l’expérience authentique.
Égérie artistique d’une contestation joyeuse par la jeunesse égyptienne, les musiques et danses urbaines Mahraganat sont l’expression festive d’une rébellion culturelle et politique. Dans Just One Tile, Islam Elarabi évoque les énergies intimes et collectives qui ont traversé le peuple clamant sa soif de liberté sur la place Tahrir.
Le chorégraphe et danseur qui s’est formé au Caire injecte ici l’esprit de la danse contemporaine dans une intense manifestation de joie, de peur, de fureur et d’espoir, où l’on revit les émotions de la révolution égyptienne. Le Mahraganat aussi appelé électro chaâbi, inséparable du mouvement populaire et démocratique, est fait de danses sensuelles mal vues par les autorités et de chansons interdites à la radio, en raison de leurs rythmes (électro, rap, reggaeton) et paroles suggestives.
Mais Islam Elarabi évoque autant le caractère dramatique des événements de 2011 et démontre comment en Égypte, le moindre espace peut se transformer en une scène pour la danse. La sienne balance entre héroïsme, engagement et fragilité, telle une métaphore universelle des mouvements populaires émancipatoires.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026
En partenariat avec le festival Les Traversées du Marais (du 5 au 6 septembre 2026)
La finesse filigrane d’un langage chorégraphique poétique, conscient d’appliquer la force en s’appuyant uniquement sur la tête et le cœur.
Une rébellion chorégraphique de Islam Elarabi où l’électro chaâbi égyptien devient le souffle universel de liberté et de lutte citoyenne !
Le samedi 05 septembre 2026
de 18h00 à 18h30
gratuit
Gratuit en entrée libre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T18:00:00+02:00_2026-09-05T18:30:00+02:00
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
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