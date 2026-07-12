Juste après la tempête par la compagnie Gosh Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Dans un espace suspendu entre veille et repos, les participant·es sont invité·es à traverser un paysage sensible fait de voix, de textures sonores et de saveurs issues du projet éponyme. Ce projet est né de paroles de patient·es et de soignant·es et a été mené en 2024 par la compagnie au sein du pôle de santé mentale du 11e arrondissement en partenariat avec la maison des Métallos et la Villa Belleville.

Entre écoute, goût et écriture, l’expérience à la médiathèque propose un temps de partage et de création, où chacun·e peut explorer et recomposer ses propres paysages intérieurs juste après la tempête.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01.55.25.80.20

Sieste sonore, expérience gustative et atelier d’écriture

Le mercredi 07 octobre 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T15:00:00+02:00_2026-10-07T18:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc



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